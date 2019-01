Dopo il tentativo del Milan di riportare in rossonero Gerard Deulofeu, prosegue la ricerca di un esterno offensivo da parte del club. In questo senso, nelle ultime ore la dirigenza ha riallacciato i contatti con la Cina per Ferreira Carrasco. La pista si era inizialmente raffreddata dopo l’inserimento dell’Inter che aveva provato a coinvolgere Candreva in un possibile scambio, poi non andato in porto. Adesso che questa ipotesi si è defilata, il Milan ha deciso di riprovarci. Leonardo lo vorrebbe portare in prestito fino al termine della stagione, mentre il giocatore spinge per un trasferimento temporaneo da 18 mesi. Si potrebbe trovare un punto d’incontro a 12, e la proprietà rossonera ne sta discutendo. Si attende presto una risposta, considerando anche la fine della sessione invernale di calciomercato che è fissata per domani.

Ferreira Carrasco, voglia d’Europa

Dopo tre stagioni all’Atletico Madrid, tra alti e bassi, Ferreira Carrasco ha accettato il trasferimento al Dalian Yifang. La sua stagione si è conclusa con 25 presenze e 7 reti, ma ora il giocatore vuole tornare in Europa. Le difficoltà sono dovute all’ingaggio importante che percepisce in Cina, ma la formula del prestito permetterebbe di ovviare a questo problema e favorirebbe il trasferimento del giocatore. Che potrebbe trovare l’accordo col Milan nelle prossime ore.