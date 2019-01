Udinese, due nuovi giocatori per Nicola. Doppio rinforzo allo scadere per i bianconeri: il più conosciuto dei due è certamente Sandro, che nella prima parte della stagione ha giocato con la maglia del Genoa. Il brasiliano ex Benevento si è trasferito in Friuli con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il 29enne non ha trovato grande spazio in rossoblù finora, totalizzando solo 13 presenze (quasi tutti spezzoni di gara) in campionato. Questo il comunicato della società: "Udinese Calcio comunica di aver acquistato - con la formula del prestito con obbligo di riscatto - Sandro, centrocampista brasiliano classe 1989".