Roma-Zaniolo: tutto fermo per il rinnovo. Situazione in standby in casa giallorossa dopo l’addio del direttore sportivo Monchi, che era uno degli attori principali della trattativa tra il club e il centrocampista classe 1999, una delle grandi rivelazioni di questa Serie A. Le parti si sarebbero dovute incontrare proprio nel mese di marzo, quando si sarebbero dovute gettare le basi per la stretta di mano da formalizzare a fine stagione. E invece, a causa della partenza di Monchi, tutto è ora bloccato, almeno fino a quando non verrà annunciato il nuovo organigramma societario. L’entourage di Zaniolo resta fiducioso che il club rispetterà le promesse fatte nei mesi scorsi, ma la situazione resta chiaramente da monitorare. E i grandi club, pronti a bussare alla porta della Roma per il centrocampista, sono già alla finestra.

Il rinnovo di Zaniolo

Viste le prestazioni di Nicolò Zaniolo in questa prima stagione in Serie A, è inevitabilmente pensare che il suo contratto possa essere ritoccato dalla Roma. Attualmente il giocatore, arrivato in giallorosso dalla Primavera dell’Inter, guadagna ancora circa 700 mila euro e l’accordo preso verbalmente con Monchi consisteva in un rinnovo di un altro anno (fino al 2024, ndr) con un adeguamento corposo in termini di ingaggio. Ora, però, dopo l'ottimismo in iniziale, la situazione è in standby.