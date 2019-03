Nelle ultime stagioni, Milan Skriniar ha confermato il percorso di crescita che l’Inter si aspettava da lui, quando l’ha prelevato dalla Sampdoria compiendo un investimento importante. Il suo è uno dei nomi più seguiti dai top club europei, in particolare in Spagna, dove l’agente del giocatore ha rivelato dettagli importanti sulle trattative che riguardano il suo assistito, parlando al quodiano spagnolo As. “Sia il Real Madrid che il Barcellona lo vogliono, ma dovranno convincere i nerazzurri a cederlo. Ci sono anche agenti cannibali come Raiola che portano i giocatori nelle squadre che vogliono loro e che vogliono confonderlo, ma ha un contratto con la nostra agenzia. Il valore di Skriniar sfiora i 100 milioni adesso e un eventuale trasferimento mi sembra piuttosto difficile proprio per i tentativi di questi intermediari cannibali” ha detto Mithat Halis.

La stagione di Skriniar

Il difensore slovacco classe 1995 è un punto fermo dell’Inter di Luciano Spalletti, che non se ne priva quasi mai. Infatti, ha già collezionato 36 presenze in stagione ma in nessuna di queste è riuscito ad andare in gol. Una mancanza che si avverte, dal momento che nella scorsa annata aveva messo a referto 4 reti (tutte in campionato).