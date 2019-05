Da due anni, Lucas Leiva, è un punto fermo della Lazio di Simone Inzaghi. Il brasiliano ha raccolto l'eredità di Biglia, dopo il trasferimento dell'argentino al Milan, ed è uno degli uomini fondamentali nel 3-5-2 biancoceleste. Prestazioni da leader e rendimento costante, il centrocampista classe 1987 è stato premiato con un rinnovo di contratto fino al 2022. Accordo reso ufficiale dalla società biancoceleste, che lo ha annunciato con questo comunicato: "La S.S. Lazio rende noto di aver prolungato il contratto economico del calciatore Lucas Leiva Pezzini sino al 30 giugno 2022".

"Rinnovo scelta facile, a Roma sto bene"

Il rinnovo era già nell'aria e Lucas Leiva lo ha commentato così in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "A Roma mi sono sentito bene dal primo giorno. La squadra mi ha accolto al meglio, i tifosi mi hanno abbracciato e la mia famiglia si trova a meraviglia. Come squadra possiamo migliorare tanto e questo mi dà voglia di aiutare il club a perseguire questa crescita. Il rinnovo fino al 2022 stata una scelta abbastanza facile. Champions? Spero di tornare a giocarla, sarebbe un sogno farlo con la Lazio. Futuro? È ancora presto per pensare al dopo, non ho neppure deciso se tornerò a vivere in Brasile. Tornare a Liverpool? No. Qui a Roma la mia famiglia sta bene, potremmo anche viverci per sempre. E’ un’opzione, mi piace molto".