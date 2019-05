Dopo aver chiuso con ottimi risultati la stagione, conducendo il Bologna ad ambire al decimo posto, Sinisa Mihajlovic ha incontrato la società per discutere del futuro. L’allenatore aveva fatto capire, dopo la vittoria sul Napoli, di volere delle garanzie sulla rosa del prossimo anno, il presidente aveva mostrato disponibilità a possibili investimenti. Il primo confronto è stato positivo, con un nuovo appuntamento fissato nei prossimi giorni. Ovviamente bisognerà tener conto delle eventuali offerte che arriveranno a Mihajlovic e a quanto saranno importanti, ma ci sono possibilità concrete che possa rimanere sulla panchina dei rossoblù. È stata mostrata la disponibilità che il Bologna sperava e questo è un segnale positivo per il club.

La risalita del Bologna

Era impossibile che la società non provasse a ripartire subito con Mihajlovic in panchina per la prossima stagione. L’allenatore è subentrato a Filippo Inzaghi, con la squadra che era in piena retrocessione. Con sette vittorie consecutive in casa e altri ottimi risultati, come i successi a Torino con i granata e a Milano con l’Inter, gli emiliani sono risaliti allontanandosi ben presto dalle zone basse e conquistando la salvezza con una giornata d’anticipo.