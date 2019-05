Genoa, sarà addio con Prandelli: Semplici in pole

Una salvezza conquistata in extremis negli ultimi 90 minuti di campionato grazie allo 0-0 contro la Fiorentina e alla contemporanea sconfitta dell'Empoli contro l’Inter, adesso per il Genoa è tempo di pensare al futuro. Che non vedrà sulla panchina rossoblù la permanenza di Cesare Prandelli anche nella prossima stagione, nonostante l’opzione di rinnovo annuale presente nel contratto in caso di salvezza. L’allenatore infatti non resterà al Genoa e in questi giorni si incontrerà con la società per trovare la soluzione migliore per dirsi addio. Ma chi sarà a prendere il posto di Prandelli? La prima scelta del presidente Preziosi è Leonardo Semplici, allenatore che anche in questa stagione ha confermato ottime qualità alla guida della Spal. Il numero uno rossoblù ha deciso di puntare su di lui e proverà a prenderlo: previsto a breve un incontro tra le parti, al termine del quale si capirà la volontà dello stesso Semplici, legato alla Spal da un altro anno di contratto, di accettare o meno la proposta del Geonoa.

Genoa-Semplici, spunta un retroscena di un anno fa…

Genoa-Semplici, storia di un amore che potrebbe concretizzarsi 365 giorni. Spunta infatti un retroscena: proprio un anno fa l’allenatore aveva già raggiunto un accordo con la società rossoblù, ma poi il presidente Preziosi venne convinto a confermare Ballardini, all’epoca allenatore del Genoa. Adesso un nuovo tentativo: con Semplici prima scelta per il dopo-Prandelli.