Il futuro della panchina della Sampdoria è tutt'altro che definito: lo scenario più probabile al momento è quello che porta alla non permanenza di Marco Giampaolo, che difficilmente deciderà di restare dopo le perplessità espresse nel finale di stagione. La lista dei candidati della dirigenza per sostituirlo è abbastanza lunga: in pole c'è Stefano Pioli, favorito al momento su Gattuso ma anche su Semplici e Di Francesco: profili sondati, ma con i quali non ci sono ancora stati contatti veri e propri. La Samp aspetta probabilmente di chiudere con Giampaolo per poi mettersi a lavorare per il suo sostituto.

Kownacki verso un altro anno in prestito



Sul fronte mercato, una novità in uscita: o meglio, una conferma. Perché Dawid Kownacki è destinato a restare ancora un anno in Germania, in Bundesliga, dove ha trascorso gli ultimi sei mesi della stagione in prestito con la maglia del Fortuna Dusseldorf. L'attaccante polacco classe '97, di proprietà della Sampdoria, ha collezionato 10 presenze e 4 gol con la squadra che è stata protagonista di un'ottima annata classificandosi al decimo posto in Bundesliga.