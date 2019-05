Il contenuto della busta oggi è stato rivelato da Cattelan, che ha aperto la busta proprio alla presenza di Conte e del presidente nerazzurro Zhang. “E’ cominciato tutto da qui – dice Cattelan - sapevo che saresti andato all’Inter. L’ho visto nei tuoi occhi”. Mentre Conte se la ride e il presidente Zhang insiste per aprire la busta, Cattelan con la sua inconfondibile ironia temporeggia. Già, perché l'Inter quella busta non c’è! La previsione lo aveva portato in Germania, al Bayern Monaco.

Lo "stupore" di Zhang, il consiglio di Conte

Il presidente nerazzurro "spia" il contenuto della busta e la sua faccia è stupita quando il segreto viene rivelato. La gag è molto divertente e Cattelan prova in qualche modo a salvare la previsione dicendo che in fondo le lettere "E ed R di Inter ci sono anche in Bayern…". Ma poi è lo stesso Conte a consigliare a Cattelan di evitare pronostici in futuro.

Zhang: "Antonio, pronto per la pazza Inter?"

La parte finale del video è molto significativa. Zhang chiede a Conte: "Antonio, sei pronto per la pazza Inter?". “Non pazza, non più”, la risposta dell'allenatore. Poi una decisa stretta di mano tra i due. È cominciata davvero l’era nerazzurra di Antonio Conte.