Quella per la panchina della Roma è ormai una corsa a tre: Sinisa Mihajlovic, Roberto De Zerbi e infine la pista straniera che porta a Fonseca, allenatore dello Shakhtar Donetsk. Sono giorni decisivi per la scelta definitiva, che con ogni probabilità avverrà entro martedì. La dirigenza giallorossa, con la new entry Petrachi e che intanto ha escluso la candidatura di Marco Giampaolo, sta valutando i pro e i contro di ogni profilo. Per quanto riguarda Sinisa Mihajlovic, è un nome che piace molto al club, soprattutto all'ex ds del Torino: il passato di Miha alla Lazio, però, potrebbe rappresentare un freno alla trattativa, soprattutto in un periodo che dal punto di vista ambientale non è esattamente tranquillo. La valutazione su di lui, comunque, prosegue a prescindere.

Idea Fonseca, tentazione De Zerbi



C'è poi Paulo Fonseca, allenatore dello Shakhtar Donetsk con il quale ci sono stati anche contatti di recente: il dubbio che lo riguarda però è la mancanza di esperienza in Italia e in Serie A; la Roma non è molto convinta di investire in un allenatore straniero in questo momento storico. Infine, Roberto De Zerbi: una soluzione italiana, giovane, che piace anche a Pallotta per il suo gioco offensivo e per le sue caratteristiche caratteriali. Tre nomi dunque, il prescelto si scoprirà nei prossimi giorni.