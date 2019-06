Risolta la questione allenatore, con l'ufficialità di Antonio Conte, ora l'Inter si tuffa sul mercato. Sarà un'estate intensa, con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'ex Juve e Chelsea una rosa competitiva. Obiettivo al quale, peraltro, lo stesso Conte parteciperà attivamente insieme a Marotta e Ausilio. Il neo allenatore nerazzurro incontrerà nel pomeriggio Zhang senior, per immergersi ulteriormente nel mondo Suning. Il club si sta già muovendo, ma con estrema attenzione: c'è già l'accordo con Dzeko e si cerca quello con la Roma, ci proverà per Barella e Chiesa, nonostante soprattutto per quest'ultimo la trattativa si preannuncia molto difficile e con una forte concorrenza. C'è poi l'idea di uno scambio Icardi-Dybala con la Juventus: al momento è più Marotta a spingere per questa operazione, anche perché il centravanti argentino non è in cima alla lista di Conte. Ma al momento è difficile che l'affare vada in porto e non risultano ancora accordi o intese tra le parti in causa.

Kolarov è un'opportunità



C'è poi un ultimo nome, quello di Aleksandar Kolarov: l'esterno serbo potrebbe essere in uscita dalla Roma e l'Inter valuta gli aspetti di questa operazione. Marotta parla spesso di "occasioni" e "opportunità": se si verificheranno determinate condizioni che possano configurare questo affare come "occasione", allora l'Inter potrebbe coglierla.