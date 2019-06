Quello sugli esterni, per il Napoli, sarà un vero restyling. L'arrivo di Di Lorenzo è cosa fatta, ma saranno due i giocatori che lasceranno il San Paolo in quel ruolo: Hysaj e Mario Rui. E se il terzino albanese aveva chiaramente affermato la sua volontà di cambiare aria in una recente intervista, per quanto riguarda Mario Rui la conferma è arrivata dall'agente Mario Giuffredi. Il procuratore, che gestisce anche Hysaj e ha confermato anche la sua partenza, ne ha parlato in più interviste a diverse radio: "Mario Rui, come Hysaj, andrà via. In questi due anni ha fatto ottime cose a Napoli, ma sono state sminuite: non credo che il Napoli troverà un terzino più forte di lui".

"Futuro? Sogna il Benfica, ma piace in Italia"



Per quanto riguarda il futuro, l'agente non ha escluso né la pista italiana, né quella che lo riporterebbe al Benfica: "Tornare al Benfica è il suo sogno, sarebbe molto felice di tornare in Portogallo. Ma al momento non ci sono trattative, anche se le squadre non mancano: Roma, Milan, Torino. In ogni caso, aspettiamo anche di vedere come si sistemano le panchine".