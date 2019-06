Dopo aver conquistato la promozione in Serie A, il Lecce ora è chiamato a costruire una squadra all'altezza per puntare alla salvezza. E i giallorossi guardano a due calciatori che sono retrocessi in quest'ultima stagione, mettendosi comunque in mostra con prestazioni positive. Per la porta l'obiettivo è Dragowski reduce da sei mesi buoni dal punto di vista personale all'Empoli. Il polacco 1997 rientrerà per fine prestito alla Fiorentina. L'altro obiettivo è Andrea Pinamonti, che nell'ultima stagione ha segnato cinque gol con la maglia del Frosinone. L'attaccante classe 1999, attualmente impegnato nei Mondiali under 20, è di proprietà dell'Inter. Per la difesa, invece, il nome seguito è quello di Matias Silvestre, centrale classe 1984 dell'Empoli individuato come profilo giusto per dare esperienza al reparto arretrato. Infine si seguono anche due giovani, Tutino e Palmiero: entrambi classe 1996 sono reduci da un'ottima esperienza con la maglia del Cosenza.

Capitolo rinnovi

Il Lecce, inoltre, sta anche lavorando per confermare i calciatori che hanno reso possibile la promozione in Serie A. Con Tabanelli (centrocampista classe 1990) c'è già un accordo per il rinnovo di un anno più opzione per il secondo. Con Mayer (centrocampista classe 1992), Falco (centrocampista classe 1992) e Petriccione (centrocampista classe 1995) sono previsti degli incontri per il prolungamento del contratto.