Inter-Barella, la trattativa prosegue. Il centrocampista del Cagliari è uno dei grandi obiettivi della nuova Inter di Antonio Conte e la società è pronta a stringere per averlo nel più breve tempo possibile. Dopo l’appuntamento di martedì tra Ausilio e Marotta e l’agente del classe 1997, Alessandro Beltrami, nella giornata di mercoledì è avvenuto il primo incontro tra le dirigenze dei due club, presso l’Hotel Bulgari di Milano: da una parte, per l’Inter, Ausilio e Baccin, dall’altra Carli e Colombo. Colloquio positivo, nel quale la società sarda ha voluto ribadire la sua valutazione per il talentuoso giocatore: chiesti 50 milioni di euro, con l’ok a dividere la cifra tra fisso e bonus (questi ultimi, come noto, possono essere più facili o difficili da raggiungere). L’Inter al momento è disposta a sborsare 35 milioni di euro più 15 di bonus per avere Barella, con possibili contropartite da inserire nella trattativa come Alessandro Bastoni, in prestito con riscatto e controriscatto, ed Eder, oggi in Cina al Jiangsu Suning. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni, ma, secondo quanto emerso, sembrano esserci ottimi presupposti per trovare una soluzione definitiva.