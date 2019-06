Proseguono i cambiamenti, per plasmare la Roma del futuro. In attesa che si possa ufficializzare il nuovo allenatore, la società ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Frederic Massara. Quest’ultimo era subentrato a Monchi dopo le dimissioni presentate negli scorsi mesi. “AS Roma e Frederic Massara comunicano di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Massara si era unito al club per la prima volta nel 2011, per poi lasciare la Capitale nel 2017. Lo scorso marzo gli era stata affidata la guida della direzione sportiva, dopo il ritorno in giallorosso nell’estate del 2018” si legge sul sito ufficiale.

Il saluto di Pallotta e Massara

“Desidero ringraziare Ricky per l’instancabile lavoro svolto all’AS Roma e per essere stato sempre dedito alla causa del club. Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro” ha dichiarato il presidente James Pallotta. Questo invece il saluto di Massara: “Nel ringraziare l’AS Roma e il presidente Pallotta per il percorso condiviso, auguro al Club e ai tifosi giallorossi di ottenere i successi che meritano”.