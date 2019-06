Inter-Mauro Icardi: è rottura. Il futuro dell’attaccante argentino è quantomai un punto di domanda. Lui vuole restare a tutti i costi in nerazzurro, ma per la società, dopo aver consultato Antonio Conte, l'argentino non rientra più nel progetto tecnico, tanto da voler prendere altri due giocatori nel suo ruolo. Una situazione che va dunque risolta. Messaggi enigmatici in questo senso arrivano dai social network, che vedono Wanda Nara sempre molto attiva. Alla richiesta di un tifoso che chiedeva "Fai rimanere Icardi", la moglie-agente del classe 1993 ha risposto con un "Lavoro fatto", accompagnato da un cuoricino. Una risposta che si presta a più letture e che di fatto lascia ancora tutto aperto sulla permanenza o meno del giocatore all’Inter. Intanto, la stessa Wanda, che ha deciso subito dopo il messaggio di bloccare i commenti su Instagram (come da tempo fa anche il marito), è stata convocata d’urgenza dalla società: nell’incontro, che si terrà nei prossimi giorni, verrà comunicata la scelta dei club e lei ribadirà invece la volontà del suo assistito. In un braccio di ferro che non è destinato a risolversi in tempo breve.