L'Empoli ha dato il via libera per il trasferimento di Aurelio Andreazzoli al Genoa, l'allenatore quindi ripartirà dai rossoblù. E per rinforzare la squadra ha chiesto alcuni dei calciatori allenati in azzurro. Tra questi c'è Rade Krunic, autore di 9 gol negli ultimi due anni tra Serie B e Serie A. Sul centrocampista bosniaco classe 1993 c'è però anche il Torino, che al momento sembra in vantaggio. I granata seguono da tempo Krunic e offrono 3 milioni di euro più bonus contro i 4 più bonus del Genoa, ma hanno la preferenza da parte del giocatore. Per questo motivo, dunque, il Toro è attualmente avanti rispetto ai rossoblù.

Genoa su Bennacer

Uno dei migliori nell'ultima stagione dell'Empoli è stato sicuramente Ismael Bennacer, che ha giocato 37 partite su 38 in campionato. Andreazzoli lo vorrebbe anche al Genoa, che sta avanzando per il classe 1997. Bennacer costa molto di più rispetto a Krunic, per acquistarlo dall'Empoli ci vogliono tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il Genoa starebbe quindi pensando a un investimento importante per un calciatore di qualità e grande prospettiva.