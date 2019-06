Il futuro, almeno quello immediato, di Massimiliano Allegri non è di nuovo in panchina. Lo ha ammesso lo stesso ex allenatore della Juventus, nel corso del dibattito sulla “Gestione dei leader” che si è tenuto oggi al Castello Sforzesco di Milano. Allegri ha parlato dello scenario che lo aspetta dopo l’addio alla Juventus, annunciando un anno sabbatico: "Starò fermo un anno – ha rivelato – perché devo riprendere in mano la mia vita privata. Gli ultimi sedici anni sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti e la famiglia, i figli, gli amici. Quest’anno – ha detto – mi servirà per ricaricare le batterie in vista della stagione successiva".

La filosofia di Max



Allegri ha poi aggiunto: "Non si può andare tutto l'anno a cento all'ora. Per raggiungere i picchi alti, ci vuole il "cazzeggio creativo": divertimento, uscite con gli amici. Per poi acquistare la lucidità che ti serve per alzare il livello. Io quando ho bisogno di staccare vado a Livorno, dagli amici. Poi ritorno e sono fresco, pronto a dare il massimo". Una filosofia che ha applicato anche alla Juve; dell'esperienza in bianconero Allegri ha parlato così: "Cinque anni uno diverso dall'altro. Devi essere lucido per prendere le decisioni giuste al momento giusto, perché non si allenano 25 giocatori ma 25 aziende: c'è chi guadagna 10 milioni, chi uno. Un'ambiguità che crea casino. Quest'anno – ha concluso – ho fatto 38 formazioni diverse su 38 partite, ma i titolari sapevano di essere titolari, altrettanto le riserve".