Ora è ufficiale: Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore del Genoa. È arrivato anche l'annuncio della società rossoblù, circa 24 ore dopo quello dell'Empoli per la risoluzione del contratto con l'allenatore. L'accordo tra Andreazzoli e il presidente Preziosi era stato ormai raggiunto da tempo, mancava soltanto il via libera degli azzurri che è puntualmente arrivato. Il Genoa ha quindi potuto ufficializzare l'erede di Cesare Prandelli con questo comunicato: "Il Genoa Cfc comunica di aver raggiunto un accordo di durata biennale con il signor Aurelio Andreazzoli cui verrà affidata la guida tecnica della prima squadra dall’1 luglio 2019. La Società auspica per mister Andreazzoli un proficuo lavoro e un futuro ricco di reciproche soddisfazioni".

Obiettivi Bennacer e Caputo

Andreazzoli è reduce dalla sfortunata retrocessione con l'Empoli. E il neo allenatore del Genoa vorrebbe portare con sé in questa nuova avventura alcuni calciatori che si sono messi in luce nell'ultima stagione in Toscana. Tra questi Ismael Bennacer, regista classe 1997 presente in 37 partite su 38. L'altro obiettivo è Ciccio Caputo, attaccante che ha giocato tutti i minuti dell'ultimo campionato segnando ben 16 gol. Il classe 1987 sta però valutando altre opzioni, come Sassuolo e Spal, e si è quindi preso un po' di tempo. Preziosi, inoltre, lavora anche per Marko Pajac, esterno sinistro classe 1993 che ha fatto bene negli ultimi 6 mesi a Empoli.