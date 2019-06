Ieri il dito medio, oggi la panchina della Juve. Sembra passato un secolo ma la parentesi di tempo che divide il ruolo di vecchio "nemico" a quello di nuovo allenatore bianconero è solo quello di una stagione e poco più. Nel mezzo del viaggio da Positano al Lingotto, la panchina del Chelsea, prima del ritorno in Italia sulla sponda opposta di quella rivalità che ha animato le ultime corse scudetto, in primis quella del 2018 culminata nei 91 punti conquistati, alla fine senza il successo finale, all'ombra del Vesuvio. Una scelta certamente difficile quella dell'allenatore, ma che già si poteva intuire nelle parole rilasciate dopo la vittoria di Baku: "A volte questa professione ti porta a fare delle scelte". Da professionista, appunto, come è stata la sua decisione di accettare la chiamata della Juve, squadra di tutti quei tifosi che ora sembrano divisi sul suo arrivo, alcuni memori degli screzi del passato culminati simbolicamente con quel dito medio dal pullman che lo stesso Sarri precisò essere "per un gruppo di persone e non rivolto a tutti i tifosi bianconeri". Uno scetticismo parziale, quello sul suo arrivo, che avvolse (anche se per ragioni diverse) i primi momenti juventini di Max Allegri, poi uomo da cinque scudetti consecutivi e due Champions sfiorate.

Sarri, allora, andrà alla conquista anche degli scettici, al netto delle frecciate del passato, perché il suo curriculum dimostra che può riuscirci, tra bel gioco e risultati. Tra questi l'Europa League col Chelsea, ma anche il record di punti in campionato battuto per tre volte di fila nella storia del Napoli, con annessa tripla qualificazione nell'Europa dei big e scudetto sfiorato contro quello che, ora, non è solo il suo futuro ma anche il suo presente. In tutto questo le frecciate che furono rappresentavano soltanto l'inevitabile gioco delle parti della rivalità di chi, in quegli anni, si contendeva punti per lo scudetto, e di chi, al tempo, era l'inevitabile (grande) antagonista di quella Juve. Ecco, ma quali sono stati i famosi screzi Sarri-Juve che i tifosi potranno "perdonargli" ora che siederà sulla panchina dello Stadium?