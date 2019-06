La nuova Fiorentina targata Commisso, dopo la riconferma di Montella, vuole riportare a Firenze un giocatore che al Franchi ha lasciato il segno ed è ancora amato dai tifosi viola: Borja Valero. C'è stato un incontro in giornata a Milano, tra Inter e Fiorentina: i viola ci stanno pensando seriamente e c'è una trattativa in corso; l'Inter infatti non libera gratis Borja Valero e chiede una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro. Le due società si aggiorneranno nuovamente, ma la volontà della Fiorentina è quella di riprendere un giocatore di esperienza che farebbe comodo ad una squadra che l'anno scorso ha avuto l'età media più giovane del campionato. Oltretutto, Borja Valero è molto amato dalla tifoseria nonostante le polemiche suscitate dal suo addio nel 2017, quando i sostenitori viola rimproverarono alla vecchia società di averlo scaricato.

Idea Bennacer, sondato Lazzari



Mentre continuano le trattative per l'ingresso in società di Batistuta, la Fiorentina si muove su altri fronti: sempre a centrocampo, un nome che scalda i viola è quello di Ismael Bennacer, in uscita dall'Empoli. Sul centrocampista però c'è molta concorrenza e lui stesso potrebbe scegliere una squadra con la quale poter giocare in Europa. Un altro profilo sondato dalla Fiorentina è quello di Manuel Lazzari: ci sono stati i primi contatti con la SPAL, per capire la valutazione del giocatore e le condizioni di una possibile operazione: si attendono sviluppi, soprattutto con il ritorno di Commisso in Italia.