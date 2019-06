Tra vacanze, campo e calciomercato. Papu Gomez non si ferma mai, neppure a Ibiza: lì si sta preparando in vista del ritiro pre-campionato, primo passo di una stagione in cui la sua Atalanta assaporerà per la prima volta la Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante argentino ha parlato delle sue sensazioni, svelando anche dei retroscena del passato: “È vero che negli ultimi anni sono stato vicino alla Lazio - ha spiegato - Ovviamente sapevo dal mio procuratore del loro interesse, ma comunque sono sempre stato molto chiaro: volevo giocare l’Europa League con l’Atalanta. L’anno scorso, poi, mi è stata fatta un'offerta molto importante dall’Arabia, ma alla fine ho deciso con la mia famiglia che non era il momento per fare questo passo. Per fortuna è andata così, visto che alla fine giocheremo la Champions League”.