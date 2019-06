Il calciomercato della Lazio gira sempre attorno al nome di Sergej Milinkovic-Savic. Ancora una volta oggetto di diverse voci, il centrocampista serbo nell’ultimo periodo - in Francia e non solo - è stato accostato con forza al Paris Saint Germain. L’ipotesi di un interesse concreto e reale per Milinkovic-Savic, però, è stata smentita con forza da Igli Tare. Intervenuto per commentare la questione ai microfoni di Le Parisien, il direttore sportivo della Lazio ha negato qualsiasi trattativa con il club parigino e ha spiegato come la cessione del classe ’95 non sia tra i pensieri della società del presidente Lotito.

Stop alle voci

Parole chiare quelle di Tare, che ha voluto così allontanare qualsiasi voce riguardante la presunta offerta del PSG per Milinkovic-Savic. "In questo momento non c’è niente da dire – ha precisato il ds biancoceleste – semplicemente perché non ci sono state discussioni. Non so nulla di tutto ciò. Non è arrivata nessuna offerta dal PSG, si tratta solamente di voci e noi non abbiamo nessuna pressione di vendere Milinkovic. Non so quale sia il suo prezzo, non ne ho idea. Ma non posso parlare di qualcosa che non sia concreto o reale. Sono soltanto storie".