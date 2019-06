Stefano Sensi all'Inter, quella di giovedì 27 giugno potrebbe essere una giornata importante per l'affare. L'accordo di massima è già stato raggiunto tra le parti, adesso si è svolto nella sede nerazzurra un incontro tra il club del presidente Zhang e l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Si è parlato di quali contropartite inserire per arrivare alla chiusura della trattativa, anche se un accordo definitivo non è ancora stato trovato: al momento il favorito è il difensore classe '98 Andrew Gravillon, ma - essendo a bilancio per 5,3 milioni - la sua valutazione deve essere di almeno 8/10 milioni per garantire all'Inter la plusvalenza necessaria. Chi non sarà certamente inserito nell'operazione è l'attaccante classe 2001 Edoardo Vergani, il quale - dopo essere stato anche vicino alla Roma - ha dato la sua priorità alla Fiorentina.

Carnevali: "Non c'è ancora un accordo definitivo, ma non abbiamo fretta"

Terminato l'incontro, l'ad del Sassuolo Carnevali è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all'esterno della sede dell'Inter. "Stiamo parlando ancora, ma non abbiamo ancora raggiunto un accordo definitivo. Gravillon come possibile contropartita? Ci interessa indipendentemente da Sensi, ma non solo lui: ci sono anche altri ragazzi giovani su cui stiamo facendo ancora delle giuste valutazioni. Prestito? Penso di sì, ma dobbiamo ancora decidere un po’ tutto. Non so se si potrà chiudere entro fine settimana, non abbiamo così tanta premura, né noi né l’Inter. Vedremo".