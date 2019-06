Ozan Kabak ha detto no al Milan, per restare in Bundesliga. Il difensore turco classe 2000 di proprietà dello Stoccarda ha deciso di non allontanarsi dalla Germania e firmerà nelle prossime ore con lo Schalke 04, pronto a pagare la clausola rescissoria di 15 milioni di euro. Una valutazione ritenuta più opportuna nell’ottica di un percorso di crescita. Ovviamente è stato ribadito il grande rispetto e apprezzamento per un club importante come il Milan, per la storia e per il progetto ambizioso che sta prendendo forma. Lo Schalke 04 ha bruciato la concorrenza del Bayern Monaco, che stava seguendo il difensore.