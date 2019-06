Il 30 giugno si chiuderà ufficialmente l'esperienza di Adrien Rabiot al PSG. Il centrocampista classe 1995 lascerà la squadra dov'è cresciuto calcisticamente, con le ultime sette stagioni vissute in prima squadra (parentesi al Tolosa nel 2013 a parte). Non c'è stata alcuna offerta per il rinnovo del contratto da parte del club francese, come confermato dalla madre-agente Veronique: "Ho letto che mio figlio non si sarebbe presentato a un appuntamento con Leonardo o che avrebbe rifiutato un'offerta di rinnovo: è tutto falso. Non c'è stato nessun contatto tra me e Leonardo, ci ha fatto soltanto una telefonata di cortesia". Anche perché Rabiot è vicinissimo alla Juventus, che attende di ufficializzare un altro colpo a parametro zero. Ma la madre-agente del francese non si sbilancia: "Nel calcio siamo molto superstiziosi, meglio dire il meno possibile finché non è fatta".