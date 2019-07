Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Lazaro e Sensi, l'Inter continua a muoversi sul mercato per trovare gli altri rinforzi da regalare ad Antonio Conte. Un nome che piace all'allenatore ex Chelsea è quello di Matteo Darmian, sul quale i nerazzurri potrebbero puntare in caso di addio di calciatori in difesa come Dalbert o Miranda. Il classe 1989, reduce da quattro stagioni al Manchester United, ha già lavorato con Conte in Nazionale ed è ritenuto un giocatore utile soprattutto per la sua duttilità. Darmian, infatti, rappresenterebbe un vero e proprio jolly difensivo, potendo giocare su entrambe le fasce sia in uno schieramento a tre che a quattro. Il calciatore piace a Conte ed è un vecchio pallino dei nerazzurri, ma su di lui c'è sempre l'interesse della Juventus.