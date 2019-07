"Per un giocatore di 23 anni che ha davanti nomi del calibro di Kroos e Modric è molto difficile essere importante per il Real Madrid". Parola di Dani Ceballos, uno degli obiettivi di mercato del Milan. Dalla Spagna il centrocampista classe 1996 delle merengues, fresco vincitore del titolo di campione d'Europa Under 21 (due reti per lui), ha spiegato i suoi obiettivi per i prossimi mesi: "La mia intenzione è giocare 40 partite e sentirmi importante - la posizione di Ceballos, riportata da Marca - non voglio più stare seduto in panchina, credo sia arrivato il mio momento. La prossima sarà la mia migliore annata". Legato da altri quattro anni di contratto al Real, Ceballos ha messo insieme a Madrid nelle ultime due stagioni 56 presenze e 5 reti"

Milan alla finestra: si studia la formula per Ceballos

Dichiarazioni che non potranno lasciare indifferente il Milan, che in queste ore ha accolto dal Real Madrid il terzino Theo Hernandez e che aveva studiato il profilo di Ceballos nel viaggio eseguito 13 giorni fa da Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban a Madrid. I rossoneri continuano ad avere nel mirino per il centrocampo Ceballos, seguito anche dall'Arsenal e dal Siviglia. La formula che a Milano studiano è di un prestito oneroso con obbligo di riscatto incluso tra i 40 e i 45 milioni di euro. Un affare che potrebbe decollare anche sulla base della necessità del Real di sfoltire la rosa a disposizione di Zinedine Zidane.