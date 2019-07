Jordan Veretout è oggetto del desiderio di diverse squadre. Aveva provato a prenderlo il Lione, arrivando ad offrire alla Fiorentina 20 milioni di euro, ma la trattativa non è mai cominciata a causa della ferma volontà del giocatore di rimanere in Italia, dove non gli mancano gli estimatori. Su tutti, Roma e Milan che seguono il centrocampista da tempo e che hanno avuto diversi incontri con la Fiorentina. L’ultimo è avvenuto in giornata tra i rossoneri (rappresentati da Maldini e Massara) e i viola (rappresentati da Pradé e Barone), dove sono state esposte le rispettive posizioni per quello che è stato un confronto interlocutorio tra le parti, che si aggiorneranno prossimamente. La Roma, d’altro canto, è arrivata ad offrire 3 milioni di euro all’anno al giocatore e per la giornata di mercoledì è fissato un incontro tra Pradé e Petrachi, che potrebbe risultare decisivo per la definizione della trattativa e per battere la concorrenza del Milan.

La Fiorentina pensa a Cutrone

Nell’incontro tra Milan e Fiorentina, il secondo nel giro di una settimana, potrebbe essere stato affrontato anche il discorso Cutrone. L'attaccante classe 1998, lanciato proprio da Montella ai tempi del Milan, piace moltissimo all’allenatore della Fiorentina. I due club potrebbero discutere del suo futuro anche in un discorso a parte e non per forza legato a uno scambio.