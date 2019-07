Difesa rinforzata con gli arrivi di Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, il Napoli lavora ora ai prossimi acquisti da regalare a Carlo Ancelotti. In attesa di James Rodriguez e degli eventuali nuovi innesti in attacco, gli azzurri continuano a cercare anche un centrocampista. Quelli di Eljif Elmas del Fenerbahce e di Erick Pulgar del Bologna sono i nomi sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che intanto lavora anche alla cessione di Marko Rog. C'è poi il capitolo terzino sinistro, con il Napoli che cerca un'alternativa in caso di partenza di Mario Rui.

Chi è Elmas, il talento turco che ha stregato Ancelotti

In questo momento l'obiettivo principale del Napoli per il centrocampo è Eljif Elmas, classe 1999 di proprietà del Fenerbahce. Dopo l'addio di Diawara, gli azzurri cercano un'altra alternativa ai vari Allan, Fabiàn Ruiz e Zielinski, soprattutto in caso di partenza di Marko Rog, rientrato dopo i sei mesi di prestito al Siviglia. Proseguono i contatti per prendere il 20enne centrocampista del Fenerbahce, che piace molto a Carlo Ancelotti. Elmas è reduce da una stagione da titolare con il suo club, con 29 presenze nel campionato turco e 4 gol segnati.

L'alternativa Pulgar e la sua clausola

Un altro nome valutato dal Napoli per il centrocampo è quello di Erick Pulgar, calciatore del Bologna. Il cileno, attualmente impegnato con la sua Nazionale in Copa America, ha segnato 6 gol nell'ultimo campionato con la maglia rossoblù. Pulgar ha una clausola da 15 milioni per i primi 25 club europei nel ranking UEFA (vi rientra anche il Napoli), mentre agli altri club basterebbe pagare 12 milioni di euro.

Castagne se esce Mario Rui

Sulla fascia destra gli azzurri hanno preso Di Lorenzo, che farà coppia con Malcuit. Dall'altro lato è sicuro della riconferma Faouzi Ghoulam, mentre potrebbe lasciare gli azzurri Mario Rui. In caso di addio del portoghese, l'obiettivo principale del Napoli sarebbe sempre Timothy Castagne. Il belga dell'Atalanta è in pole rispetto a Kieran Tierney, classe 1997 di proprietà del Celtic.