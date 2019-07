I primi due rinforzi per Fonseca sono Leonardo Spinazzola e Amadou Diawara, arrivati da Juventus e Napoli nelle operazioni che hanno visto Luca Pellegrini e Kostas Manolas fare il percorso inverso. La Roma lavora ai prossimi acquisti, dalla difesa al centrocampo. Con l'Atalanta ci sarà presto un incontro per provare a chiudere la trattativa per Gianluca Mancini. Il classe 1996 è seguito da molto tempo dai giallorossi, che offrono 22 milioni più bonus. I nerazzurri chiedono 3 milioni in più, distanza comunque non incolmabile. Inoltre la Roma incontrerà anche la Fiorentina per Jordan Veretout, dopo il summit tra i viola e il Milan. Petrachi proverà a chiudere la trattativa, considerando che con il calciatore i contatti sono già avanzati.

Il nodo portiere: obiettivo Pau Lopez

Nell'ultima stagione Olsen e Mirante si sono alternati nel ruolo di portiere, ora la Roma cerca un altro numero 1. Piace sempre Pau Lopez, classe 1994 del Betis Siviglia. È lui l'obiettivo principale dei giallorossi, proseguono i contatti con il club spagnolo.

Bartra per la difesa sempre dal Betis

Sempre con il Betis, i giallorossi proveranno a trattare anche per Marc Bartra. Il centrale classe 1991 vanta un passato nel Barcellona e una stagione e mezza in Bundesliga con il Borussia Dortmund. Nell'ultimo anno e mezzo è tornato in Spagna, per guidare la difesa del Betis. La Roma sta provando a prenderlo dopo l'addio, in quel ruolo, di Kostas Manolas.

Nzonzi piace al Monaco

L'arrivo di Diawara e quello eventuale di Veretout potrebbero creare abbondanza nel reparto di centrocampo. Dopo un anno quindi Steven Nzonzi potrebbe anche lasciare la Roma: il francese ex Siviglia piace al Monaco.