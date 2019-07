Gioia, emozione e tanta voglia di iniziare. Prime parole da nuovo calciatore dell’Inter per Stefano Sensi, arrivato in nerazzurro dal Sassuolo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo la firma sul contratto della durata di cinque anni (a 1,8 milioni a stagione) e l’ufficialità dell’operazione, il centrocampista classe ’95 è intervenuto ai microfoni di Inter TV per esprimere tutte le sue sensazioni: "Sono molto contento – ha esordito Sensi -, ho già visto qualche faccia della nuova famiglia. Ho incontrato persone molto socievoli, molto alla mano, che ti fanno sentire a tuo agio. Sono molto contento di questo. Anche i tifosi che ho incontrato mi hanno fatto una bella impressione, mi hanno accolto alla grande e questo è già un bel punto di partenza".



Conte, non vedo l’ora

Spazio poi agli obiettivi di squadra e a quelli personali, Sensi si è detto impaziente di iniziare a lavorare con Antonio Conte, un allenatore che lo ha fortemente voluto. "Mi aspetto un’annata dura – ha proseguito il centrocampista -, di grande lavoro, perché l’Inter vuole tornare ad essere ciò che merita: una grande squadra a livello europeo. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e per far sì che questo succeda. La sensazione di essere qui è indescrivibile, molto sinceramente non me lo sarei mai aspettato. Ora sono qua e cercherò di fare del mio meglio e di lavorare duro per farmi trovare pronto dall’allenatore. Conte? È sicuramente un allenatore importante, che ha una mentalità vincente, quella che serve nel calcio di oggi. È un allenatore di impatto, che ti fa crescere e non vedo l’ora di iniziare". In chiusura un messaggio ai tifosi: "Per noi è una grande cosa avere tutto questo calore dai tifosi – ha concluso -, ti dà certamente degli stimoli in più per poi dare il massimo in mezzo al campo. Siamo molto contenti di questo e speriamo di portare grosse soddisfazioni".