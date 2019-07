Pogba e la Dab in bianconero

Dopo la foto di una sua maglia della Juve scattata durante un tour promozionale in Giappone e inserita tra le storie del suo profilo, infatti, Pogba questa volta ha voluto postare un'altra immagine sempre legata ai colori bianconeri. Quella di lui sorridente al fianco di un tifoso con la maglia della Juve che esulta con la sua oramai iconica mossa Dab durante un evento Adidas che si è svolto nella giornata di martedì 3 luglio a New York. Una giornata molto lunga, nella quale il giocatore ha ricevuto l'omaggio di tanti altri tifosi, anche di altre squadre, ha firmato una maglia dello United e ringraziato un fan francese che aveva ideato per lui un collage tutto particolare. Fino all'esultanza bianconera in stile Dab. Un segnale inequivocabile, per i tifosi della Juve. Una foto senza significato, invece, per quelli del Real Madrid, l'altra squadra che insieme ai bianconeri sta pesantemente corteggiando il francese, forte anche dell'amicizia tra Zidane e Pogba. Potenza del mercato ai tempi dei social, dove le suggestioni spesso e volentieri poi si trasformano in realtà.