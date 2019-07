L'attaccante del Real Madrid Mariano Diaz è entrato nel mirino della Roma. In attesa di capire quale sarà la scelta di Gonzalo Higuain, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea, il club giallorosso sonda le alternative in un attacco che vede la posizione di Edin Dzeko (richiesto dall'Inter) in stand by. La Roma starebbe pensando al classe 1993 spagnolo naturalizzato dominicano, tornato lo scorso anno al Bernabeu dopo l'esperienza francese con l'Olympique Lione e alla ricerca di maggiori spazi dopo una stagione che l'ha visto scendere in campo per 746 minuti complessivi, suddivisi in 22 partite (4 le reti realizzate, tra cui una bellissima in Champions proprio alla Roma). Punta centrale che fa della velocità un punto di forza e ama svariare su tutto il fronte d'attacco, Mariano Diaz ha vissuto la sua migliore stagione nel Lione 2017/18, con 21 gol all'attivo in 48 presenze totali.

Il vero ostacolo in un'eventuale trattativa sarebbe nell'ingaggio percepito dall'attaccante al Real Madrid, pari a 6,5 milioni di euro a stagione. Costi alti, quasi alla pari dello stesso Higuain e di Icardi. L'intenzione della Roma resta però quella di mettere a segno un grande colpo da assicurare a Paulo Fonseca. Mariano Diaz, che intanto trascorre gli ultimi giorni di vacanze tra relax e allenamenti in spiaggia alle Bahamas, è uno dei nomi nella lista.