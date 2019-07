L'Inter ha un nuovo preparatore atletico. Ad annunciarlo, ancor prima del club nerazzurro, una nota ufficiale diffusa dal Real Madrid. Gli spagnoli hanno infatti comunicato l'addio con Antonio Pintus, augurandogli "buona fortuna per la sua nuova avventura all’Inter". Una nota che certifica una notizia nell'aria da settimane. Pintus aveva in mente da mesi il ritorno in Italia, un'idea accarezzata dal momento in cui Lopetegui lo aveva allontanato dallo staff madrileno. Il professionista nato a Torino era poi stato richiamato da Solari, venendo confermato da Zidane, con il quale lavora dal 2016. La fiducia di ZZ non è bastata per battere la nostalgia di casa. Al suo posto, i blancos hanno annunciato l'ingaggio del 46enne Gregory Dupont, componente dello staff di Didier Deschamps nella Francia che ha vinto i Mondiali 2018 e in precedenza preparatore atletico di Lille e Celtic.