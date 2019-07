Comincia l'avventura cinese di Stephan El Shaarawy. Salutati i colori giallorossi, l'attaccante volerà già nella serata di domenica alla volta di Shanghai per approdare allo Shanghai Shenhua, con un contratto triennale: "Ringrazierò sempre i tifosi della Roma per questi anni passati insieme. Ringrazio anche tutte le persone che hanno lavorato insieme a me alla Roma: saranno sempre nel mio cuore", ha detto il Faraone, sorridente all'ingresso dell'aeroporto di Fiumicino. Camicia azzurra, occhiali da sole, zainetto nero in spalla, qualche selfie prima di compiere il check-in per il volo di linea della China Eastern, previsto in partenza alle 21.10. Prima dell'imbarco alle 20.40 anche i saluti di alcuni viaggiatori cinesi che lo hanno riconosciuto e l'in bocca al lupo di alcuni passeggeri italiani, tifosi giallorossi. Infine una battuta su Mancini e sul futuro in azzurro: "No, non ci ho ancora parlato"

Le cifre dell'accordo

In un primo momento El Shaarawy aveva rifiutato la proposta del club cinese. Poi, però, il rilancio fino all'offerta da 16 milioni di euro all'anno per tre stagioni. Davvero tanti soldi, abbastanza almeno per far prima vacillare El Shaarawy e infine convincerlo del tutto. Così lo Shanghai Shenuha ha potuto aumentare anche l'offerta alla Roma: dopo una prima proposta di 10 milioni, il rilancio a 18 ha fatto in modo che la trattativa potesse chiudersi. L'attaccante esterno classe 1992 lascia così i giallorossi dopo tre anni e 139 presenze (40 gol totali).