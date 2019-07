Le sue esperienze in Champions si sono fermate a quelle tre presenze con la maglia del Valencia nella prima parte della stagione 2015-2016. Poi, dopo il passaggio al Racing e il seguente triennio all'Udinese, Rodrigo de Paul è cresciuto parecchio ma non ha più avuto modo di giocare nel massimo torneo continentale europeo. Tanto da sognare di tornarci presto, possibilmente già nella prossima edizione.

"Voglio giocare in Champions, voglio fare un passo avanti in carriera", ha confidato in un’intervista a Fox Sports in Argentina. Di fatto, un addio all'Udinese, confermato dal suo "Voglio crescere ancora ma finché qualcuno non accontenterà l’Udinese, non si potrà concretizzare". Obiettivo una squadra di alta classifica, dunque, con l'argentino (9 reti e 8 assist nell'ultima stagione, la migliore da quando è in A) a più riprese accostato a Inter e Roma, ma che non avrebbe preferenze particolari sulla destinazione: "Voglio giocare di nuovo la Champions League, che sia in Italia, in Spagna o in Premier League", ha detto. E ora la palla passa all'Udinese.