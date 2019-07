Napoli, avanti tutta per Elif Elmas. È ormai da considerarsi in chiusura la trattativa del club azzurro con il Fenerbahce per assicurarsi il giovane talento macedone, centrocampista classe 1999 espressamente richiesto da Carlo Ancelotti. Dopo i contatti degli ultimi giorni tra società, passi avanti molto importanti nelle ultime ore. Offerta ai turchi aumentata e accordo trovato: l’affare può chiudersi a una cifra compresa tra i 15 e 16 milioni di euro più bonus. Si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione e i termini del contratto con l’agente del giocatore ed è probabile che possa arrivare l’annuncio del trasferimento del giocatore entro l’inizio della prossima settimana.

Elmas, il tuttofare del centrocampo



Elif Elmas, classe 1999 di proprietà del Fenerbahce, è stato per settimane uno degli obiettivi più importanti per il centrocampo del Napoli. Dopo l'addio di Diawara (al quale potrebbe aggiungersi quello di Marco Rog, conteso da Cagliari e Genoa), gli azzurri sono andati a caccia un'altra alternativa ai vari Allan, Fabiàn Ruiz e Zielinski. Il 20enne macedone piace molto, come detto, a Carlo Ancelotti: è reduce da una stagione da titolare con il Fenerbahce, squadra in cui gioca ormai dal 2017: 29 presenze nel campionato turco e 4 gol segnati. Elmas può essere considerato un centrocampista moderno: bravo con entrambi i piedi, efficace nello smistare la palla e intelligente nel creare gioco. La versalità rientra tra le sue qualità: può infatti agire da trequartista, da centrale, da mezzala o da esterno offensivo, adattandosi ai diversi moduli.