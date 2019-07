La trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku è iniziata negli scorsi giorni, quando Piero Ausilio si è recato in Inghilterra per un primo confronto con la dirigenza dei Red Devils dove sono state esposte le prime idee di offerta e richiesta. L’amministratore delegato Beppe Marotta si è detto ottimista sul buon esito dell’operazione, ma Ole Gunnar Solskjaer ha ribadito che la società non ha ancora ricevuto offerte: "Vedremo quando comincerà la stagione. Non c'è alcuna offerta che stiamo considerando. Saprete qualcosa la prossima settimana".

Lukaku out in amichevole

L'attaccante è stato tenuto fuori nell'amichevole contro il Perth Glory – vinta dal Manchester United con il risultato di 2-0 – dopo aver riportato un lieve infortunio. "Dovrebbe essere recuperato per mercoledì. Si è allenato con la squadra ieri ma non sarebbe stato utile rischiarlo già in partita" ha concluso l’allenatore degli inglesi.