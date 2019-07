C'è un nome nuovo per il centrocampo del Milan: se i rossoneri non dovessero arrivare a Veretout, per il quale prosegue il testa a testa con la Roma, potrebbe prendere corpo l'ipotesi Rodolfo Pizarro. Pizarro è un trequartista classe '94, titolare della nazionale messicana e attualmente al Monterrey, squadra con cui ha vinto il titolo in Messico (personale back to back per lui, che nella stagione precedente aveva vinto anche con il Chivas). Pizarro è stato proposto ai rossoneri, che lo hanno osservato anche nel corso dell'ultima Gold Cup (vinta dal Messico) e ora lo valutano attentamente; Pizarro ha una clausola di rescissione di 8 milioni di euro valida per un eventuale trasferimento in Europa.

Chi è Rodolfo Pizarro

Trequartista classe '94 nato a Tampico, è cresciuto nel Pachuca - club con cui ha collezionato più presenze in carriera. Il salto di qualità a livello personale arriva nella stagione 2017/18, quando si trasferisce al Chivas de Guadalajara e vince il suo primo titolo nazionale al termine di un'annata molto prolifica dal punto di vista realizzativo (13 gol). Nella stagione successiva si trasferisce al Monterrey, dove si ripete vincendo un altro titolo. Può vantare 24 presenze con la nazionale messicana, con la quale nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi e nel 2019, pochi giorni fa, ha vinto una Gold Cup giocando da titolare.