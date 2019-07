Prosegue il restyling della Roma in vista della prossima stagione. Oggi è stato presentato Leonardo Spinazzola, che si unisce agli altri acquisti Pau Lopez e Diawara; ma i giallorossi continuano ad inseguire altri obiettivi, su tutti Jordan Veretout. La Roma è in vantaggio sul Milan per il centrocampista della Fiorentina, in virtù di un'offerta più alta (17 milioni + 2 di bonus) presentata ai viola; inoltre, nelle prossime ore è previsto un incontro con l'agente di Veretout per cercare di trovare l'accordo definitivo anche sul contratto. Se così fosse, l'operazione si metterebbe assolutamente in discesa. Anche perché il Milan, dal canto suo, in questo momento resta fermo sulla sua proposta (15 milioni + 2) e sulla volontà di voler inserire Biglia nella trattativa.

Mancini-Alderweireld: nuovi contatti



Ma non finisce qui, la Roma si muove anche in difesa sul doppio fronte Mancini-Alderweireld. Il difensore dell'Atalanta è sempre più vicino, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti e l'affare è ormai impostato su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Per quanto riguarda il belga, invece, è fissato un nuovo appuntamento con gli agenti: in questo incontro, nei prossimi giorni, il ds giallorosso Petrachi cercherà di alzare l'offerta al giocatore, in un primo momento ritenuta insufficiente. L'obiettivo è infatti trovare prima l'intesa contrattuale con Alderweireld, poi cercare un approccio con il Tottenham. L'obiettivo è far abbassare le pretese degli Spurs, con i quali però non c'è ancora stato un incontro.