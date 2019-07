Dopo l'uscita di Barella, ormai un nuovo giocatore dell'Inter, per il Cagliari è il momento di reinvestire la cifra ricavata dai nerazzurri e intervenire proprio a centrocampo. In questo senso è molto avanzata la trattativa per portare in Sardegna Marko Rog, centrocampista del Napoli reduce dall'esperienza in prestito a Siviglia. Sul croato classe '95 era forte anche l'interesse dell'Eintracht Francoforte, che però intendeva prenderlo soltanto in prestito; diversa la formula che propone il Cagliari, pronto a mettere sul piatto 2 milioni per il prestito e 13 per l'obbligo di riscatto. Cifra che sembra aver convinto il Napoli, tanto che la trattativa potrebbe chiudersi a stretto giro di posta.

Nandez, la situazione

Diversa - e più complessa - la situazione relativa a Naithan Nandez. Il centrocampista uruguaiano del Boca Juniors piace molto e nei piani dei rossoblù è il sostituto di Barella. Ecco perché il presidente Giulini, che ha incontrato il n.1 del Boca Angelici è disposto a fare un investimento importante per lui; la prima proposta di 15 milioni di euro agli argentini, però, per il momento non è abbastanza. Il Penarol, ex squadra di Nandez, ha diritto al 30% della futura rivendita del giocatore: ecco perché il Boca non si accontenta della cifra e gioca al rialzo, magari per far sì che il Cagliari arrivi ai 22 milioni della clausola che libererebbe Nandez. Una soluzione gradita agli xeneizes, ma non ai rossoblù. Che per ora attendono.