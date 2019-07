Il portiere azzurro in partenza per Lisbona, per iniziare la nuova avventura con il Benfica: "Non vedo l'ora di iniziare, voglio giocare e conquistare l'Europeo con la Nazionale. La Juve? La ringrazio, in un anno ho imparato tanto dentro e fuori dal campo"



CALCIOMERCATO LIVE, LE TRATTATIVE DI OGGI



LE NEWS DI SKY SPORT SU WHATSAPP

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO