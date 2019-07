Roma attivissima in queste ore di mercato. Dopo aver chiuso per gli arrivi di Veretout e Mancini, i giallorossi insistono per puntellare soprattutto il reparto arretrato rimasto orfano di Manolas. L'obiettivo numero uno resta Toby Alderweireld: a breve è previsto un altro incontro con gli agenti del difensore del Tottenham. Il piano del ds Petrachi è di cercare prima di convincere Alderweireld, aumentando l'offerta relativa all'ingaggio, e quindi di abbassare le pretese del club inglese (con cui il giocatore è in scadenza nel 2020). Finora comunque non ci sono stati aggiornamenti tra i giallorossi e il Tottenham.

In parallelo, la Roma pensa a Elseid Hysaj come possibile terzino destro. Sono arrivati i primi contatti con il Napoli e con l'agente del giocatore Mario Giuffredi (lo stesso di Veretout) per valutare la fattibilità dell'operazione.