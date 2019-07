Era stato seguito con attenzione da Napoli e Juventus, ma nel suo futuro ci sarà l’Atletico Madrid: Kieran Trippier ha lasciato il Tottenham per trasferirsi in Spagna , operazione già divenuta ufficiale con il giocatore che ha firmato un contratto triennale e ha già sostenuto il primo allenamento sotto la guida di Diego Simeone. Curiosità: Kieran Trippier è il primo calciatore inglese della storia dell’Atletico Madrid. L’addio del classe 1990 lascia scoperto il ruolo di terzino destro del Tottenham, con gli Spurs che per sostituirlo potrebbero pescare proprio in Italia: i nomi caldi al momento sono quelli di Elseid Hysaj del Napoli e di Alessandro Florenzi della Roma, giocatori che potrebbero lasciare i rispettivi club davanti a un’offerta importante. Una pista "italiana" che potrebbe diventare davvero rovente nel caso in cui anche Serge Aurier lasciasse il Tottenham: a quel punto infatti il club inglese potrebbe decidere di affondare il colpo su uno tra Hysaj e Tottenham.