Aurelio De Laurentiis vuole un Napoli più forte, che aumenti la propria dimensione. E per farlo, il presidente è alla ricerca di un nome importante, che possa rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Il rinforzo di livello dovrebbe arrivare in attacco, dove si sono fatti già diversi nomi: James Rodriguez, Nicolas Pepé, Mauro Icardi. I tifosi attendono con ansia il nuovo arrivo e continuano a seguire in massa gli azzurri: sono circa 3.000 persone ad occupare le gradinate dello stadio di Carciato per assistere agli allenamenti. E a loro si è rivolto De Laurentiis, accolto tra gli applausi e l’ovazione generale. "Per il mercato bisogna avere pazienza, perché si chiude il 2 settembre. Possono succedere moltissime cose e noi trattiamo con chiunque ci interessi ma che sia giusto e funzionale per il gioco e non per fare solo scena, voglio fare un grande colpo. Ho bisogno di vincere e non di fare più abbonamenti: per farlo bisogna usare la testa" ha detto il presidente, come si nota nel video pubblicato da TuttoNapoli.net.

Marko Rog ai saluti

Intanto, il mercato del Napoli non è fermo. Sono due le operazioni in via di definizione, una in entrata e l’altra in uscita. Gli azzurri si preparano ad accogliere Elif Elmas dal Fenerbahce, con il giocatore che sta risolvendo le ultime pendenze con il club turco. Nel frattempo, Marko Rog lascerà il ritiro di Dimaro per cominciare la sua nuova avventura con il Cagliari. Nella serata di venerdì è stato a cena con i compagni, un’occasione per salutarli. Non appena saranno ultimate le formalità con i sardi, potrà sostenere le visite mediche a Milano e poi raggiungere i compagni nel ritiro di Pejo.