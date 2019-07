Affare in uscita per il Napoli, che ha ceduto a titolo definitivo al Benfica l'attaccante brasiliano Carlos Vinicius. La società azzurra ha ufficializzato l'operazione con un comunicato ufficiale, e anche il Benfica ha reso noto il nuovo acquisto e i dettagli dell'accordo. Il club di De Laurentiis incassa circa 17 milioni di euro (di cui circa 3 milioni andranno al Real Sport Clube, squadra dal quale il Napoli lo aveva acquistato), mentre il giocatore - che negli ultimi mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito al Monaco - ha firmato un contratto quinquennale. I lusitani hanno anche ufficializzato la super clausola di rescissione che Vinicius avrà nel suo contratto: 100 milioni di euro.

Le prime parole di Vinicius

"Sono molto contento di essere al Benfica - ha commentato Vinicius - mi hanno accollto benissimo. Lotterò per questa squadra e per questa gente, in uno stadio che è un inferno quando ci giochi da avversario: questo calore non può che fare bene. Il mio obiettivo è raggiungere gli obiettivi prefissati dal club". E chissà che il classe '95 non rappresenti in futuro, per il Benfica, quello che è appena stato Joao Felix. Stando alla clausola, cioè, una enorme plusvalenza.