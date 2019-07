Piacere, Amadou Diawara. Da Trigoria, l'ex centrocampista del Napoli (accompagnato da un altro azzurro del passato come il direttore tecnico Morgan De Sanctis) si presenta alla Roma e prova subito a caricare l'ambiente. "Sono molto motivato, so di essere venuto in una grande squadra", inizia la conferenza stampa il guineano classe '97. "Voglio dare tutto per aiutare i giallorossi ad arrivare dove meritano: non sono arrivato prima perché questa era la volontà di Dio". Poi fissa subito il bersaglio. "La Champions League. L'obiettivo minimo della Roma è tornarci subito, dobbiamo fare di tutto per qualificarci".



"Niente vacanze per non perdere la condizione della Coppa d'Africa"

Il centrocampista quindi si sofferma sulle caratteristiche tecniche che può portare nella mediana giallorossa. "Sono abituato a giocare in una linea a tre, ma l'importante è aiutare la squadra e fare quello che chiede l'allenatore". Paulo Fonseca, il volto di questo nuovo ciclo in casa Roma. "Lui vuole centrocampisti in grado di uscire palla al piede", continua Diawara. Insistendo sull'idolo di sempre, come rivelato ieri a Roma Tv. "Non so se come giocatore assomiglio a Kanté, ma mi ispiro a Yaya Touré. È lui il mio modello".

Amadou scalpita. "Sto molto bene, penso di riuscire a dare il meglio già per l'allenamento di oggi e sono pronto a dare il mio contributo. Ho rinunciato a due settimane di vacanze per non perdere quello che avevo nelle gambe in Coppa d'Africa", dove con la sua Guinea Diawara è uscito agli ottavi contro i futuri campioni dell'Algeria. Ora una nuova pagina, dopo 74 presenze e 2 reti in maglia Napoli, da scrivere con quella della Roma.