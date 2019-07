Il Milan era pronto a incassare 30 milioni di euro, il Monaco stava per accogliere il suo nuovo attaccante e André Silva aveva già la valigia in mano, con un biglietto di sola andata per Montecarlo. Tutti felici, peccato che questo scenario idilliaco sia cambiato nel giro di poche ore. Il trasferimento del centravanti portoghese nel club del Principato è al momento saltato. Tra l’ex Porto e il Monaco sono sorte delle complicazioni inattese. Le parti si sono allontanate (forse definitivamente) proprio quando erano sul punto di arrivare alle fatidiche firme sui contratti. La mancata cessione di André Silva non dovrebbe ripercuotersi sulla trattativa per l’acquisto di Angel Correa dall’Atletico Madrid. Il Milan è intenzionato a chiudere l'operazione da 40 milioni più bonus per l'argentino, a prescindere dall'affare André Silva.

La carriera di André Silva

Quello in Ligue-1 sarebbe stato il quarto campionato diverso in quattro anni per André Silva, arrivato al Milan nell’estate 2017 per 40 milioni di euro dal Porto. Le difficoltà di ambientamento in Italia, con soli due gol in Serie A nella sua stagione d’esordio in Italia, avevano indotto la nuova proprietà rossonera a cederlo in prestito al Siviglia. In Liga il classe 1995 ha segnato 9 volte in 27 presenze, più due centri in Coppa del Re. In estate il ritorno a Milano, con la possibilità di giocarsi le sue chance nel nuovo 4-3-1-2 di Marco Giampaolo. Sino all’accordo con il Monaco e a una cessione che sembrava cosa fatta e ora rischia di complicare i piani delle tre parti in causa.