C'è un rinforzo in arrivo dal Real Madrid per il Genoa. Si tratta di Lucas Silva, centrocampista brasiliano di proprietà delle merengues che, rientrato in Spagna dopo il prestito al Cruzeiro, si trasferirà in rossoblù a titolo definitivo. Operazione a titolo definitivo da 2,5 milioni di euro per un calciatore di 26 anni, di proprietà del Real dall'estate 2015 ma impiegato in sole nove occasioni dai blancos.

Dal Craque do Brasilerao alla Serie A: il percorso di Lucas Silva

Il Genoa ha quindi bussato alla porta di Florentino Perez per rinforzare il centrocampo di Aurelio Andreazzoli. L'intento è quello di rilanciare un giocatore che qualche anno fa era stato accostato anche al Napoli e che il Real Madrid aveva acquistato 22enne nel 2015 dal Cruzeiro. Cresciuto nelle giovanili dell'Agremiação Esportiva OVEL e lanciato nel massimo campionato brasiliano dall'Atletico Mineiro, Lucas Silva è un centrocampista centrale dalla buona prestanza atletica (182 centimetri per 77 chili) che fa delle geometrie e del recupero palla le sue qualità principali. In carriera ha anche collezionato una presenza in Champions League con la maglia del Real Madrid, negli ottavi di finale dell'edizione 2014/2015 contro lo Schalke 04, e 33 presenze in Ligue 1 con l'Olympique Marsiglia. Tre anni fa la sua carriera aveva subito un brusco stop: visite mediche per il trasferimento in prestito allo Sporting Lisbona e individuazione di un piccolo problema cardiaco che gli aveva impedito il passaggio ai portoghesi. Lo stop era stato solo temporaneo: Silva era ripartito a settembre con gli allenamenti e il Real Madrid lo aveva successivamente prestato al Cruzeiro. In patria Lucas ha riavviato i motori, toccando quota 100 presenze con la maglia di "A Raposa" e vincendo tra il 2017 e il 2018 due Coppe nazionali, trofei che arricchiscono una bacheca che già custodisce due campionati brasiliani e due campionati del Mineiro. Oggi il centrocampista che cinque anni fa vinceva il premio Craque do Brasileirao, riservato al giovane più talentuoso del torneo nazionale, è pronto per una nuova avventura in Europa, questa volta in Serie A.